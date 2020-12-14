Американский муж запретил Анне Исаевой работать по ночам

Как отметила пиар-директор Стаса Михайлова, раньше ее могли поднять в четыре утра.

Пиар-директор музыканта Стаса Михайлова Анна Исаева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о работе со звездами шоу-бизнеса, а также своем американском муже.

«Бывают такие случаи в шоу-бизнесе, когда про кого-то говорят что-то, наговаривают. И артист, которому это говорят, не проверяет. Мне обидно, когда он это не проверяет, а просто слушает. Я однажды сказала одному артисту, что это предательство. Я считаю, что надо выяснять и разговаривать».

Анна Исаева

Как отметила Исаева, пока у нее не было двух маленьких детей и мужа, то звезды могли поднять ее в четыре утра для решения рабочих моментов. «Потом у меня появился американский муж и он сказал: «Прекращай. Это что такое? Четыре утра. У нас так не принято». Я с разными людьми работала. С тем, кому не угодишь, я не сотрудничаю», — заметила Исаева.

больше по теме Анна Исаева запечатлела себя с тринадцатилетней дочкой-красавицей Юлии Началовой Вера Алдонина на все лето уехала с бабушкой и дедушкой в Воронежскую область.

Ранее Анна Исаева трудилась пиар-директором певицы Юлии Началовой. Как известно, звездная исполнительница ушла из жизни в марте 2019 года.

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