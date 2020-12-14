Total look: Орбакайте в желто-сером жакете и черной юбке поддержала тренд на бахрому

49-летняя певица и актриса Кристина Орбакайте оценила один из актуальных трендов сезона – бахрому, — вписав его не только в концертный, но и повседневный гардероб.

На выступлении, к примеру, дочка Пугачевой появилась в сверкающем платье с серебряной бахромой, а для прогулки по улице предпочла теплый желтый жакет с серыми висячими прядками и переливающуюся от стильного декора юбку длины мидакси.

Кроме бахромы, трендовой в образе эстрадной дивы стала обувь – высокие ботфорты, выглядывающие из разреза юбки. В целом аутфит получился ультрамодным, но не вычурным.

«Звезда», «Красотка», «Нереально красивая», «Какой интересный костюм у вас», «Сногсшибательная», «Какое чудесное фото!», «Просто отпад!», — пишут восторженные отзывы фолловеры на фан-страничке в Instagram.

К слову, вслед за Орбакайте в бахроме отметилась еще одна знаменитая певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Она отдала предпочтение куртке, украшенной нитями из страз.

Смотрите также