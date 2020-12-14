Мама с дочками: Костенко запечатлелась с детьми от Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов счастливы в браке и воспитывают двух девочек. Старшей Милане 2 года, а младшей Еве всего десять месяцев. В своем Instagram Настя периодически радует фанатов снимками с дочками. Опубликовала она совместное фото и на этот раз.

«Три очаровашки! Маленькие мама и папа! Счастья Вам!», — писали пользователи Сети.

Многомиллионная армия фанатов уже не первый раз отмечает, что Милана очень похожа на Дмитрия Тарасова, а младшая Ева – на Анастасию Костенко.

Напомним, что недавно модель дебютировала на телевидении. Теперь модель ведет программу о хоккее на татарском канале. В данное время семья Тарасова проживает в Казани, где футболист играет за местный «Рубин».

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