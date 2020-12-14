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Гибкая лань: повзрослевшая дочь Брежневой устроила танцы в пижаме в день своего 11-летия

Сара родилась в отношениях звезды с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Гибкая лань: повзрослевшая дочь Брежневой устроила танцы в пижаме в день своего 11-летия
Вера Брежнева. Фото: Global look press.

38-летняя Вера Брежнева старается лишний раз не афишировать свою личную жизнь, поэтому крайне редко делится домашними кадрами в социальных сетях. Но на этот раз она сделала исключение, опубликовав в личном блоге видео с повзрослевшей дочкой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана.

Саре исполнилось 14 декабря 11 лет. И, судя по видео, девочка была несказанно счастлива этому. В кадре гибкая и стройная, словно лань, наследница певицы весело танцует прямо на кровати. Из одежды на ней – пижамные брюки и белый кроп-топ.

«А вы так же радуетесь, когда у вас день рождения?» — подписала кадр Вера.

Отметим, что Сара – вторая дочь звезды, она появилась на свет в первом официальном браке артистки. В гражданских отношениях с Виталием Войченко 19 лет назад у нее также родилась наследница Софья. В союзе с Константином Меладзе у Брежневой детей пока нет.

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