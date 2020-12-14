Не без романтики: Александр Цекало с молодой женой Дариной Эрвин украсили елочку своим фото

Продюсер и художница приступили к оформлению гнездышка к празднику.

Многие звезды уже нарядили елочку к Новому году, а также оформили праздничным декором интерьер и фасад своего дома. К примеру, Анастасия Волочкова выбрала себе четырехметровую пушистую хвойную красавицу, которой похвасталась Instagram, а также усыпала снаружи гирляндами свой особняк.

Поспешили создать атмосферу праздника и Александр Цекало с молодой женой Дариной Эрвин. Для своей квартиры в Лос-Анджелесе они выбрали пушистую лесную красавицу и приступили к ее украшению.

Не обошлось без романтики: рядом с елочной звездой они закрепили совместное фото, на котором нежно целуются.

Напомним, художница и актриса Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Они сыграли свадьбу в начале прошлого года в Беверли Хиллз. Возлюбленная младше продюсера на 30 лет.

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