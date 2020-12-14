«Горжусь»: Александра Яковлева трогательно поздравила дочь с днем рождения

Звезда советского фильма «Экипаж» 63-летняя Александра Яковлева поздравила свою дочь Елизавету Кухарешину с 43-летием.

«Сегодня у меня главный праздник — день рождения моей доченьки Лизы. Пусть она не стала актрисой, она стала порядочным, добрым, чудесным человеком. Я горжусь, что у меня такая дочь», — написала звезда в личном блоге.

Отметим, что наследница актрисы пыталась пойти по стопам матери в кино и театре, но не получилось, после чего отправилась трудиться на железную дорогу, как и сын Яковлевой Кондратий. В настоящий момент она многодетная мама, воспитывает троих детей. Наследник тоже подарил артистке внучку. Родственники звезды ведут закрытый образ жизни и не общаются с прессой, поэтому о них широкой публике мало что известно.

Александра Яковлева была трижды замужем. От первого брака с однокурсником Валерием Кухарешиным у нее и родились дети. Потом были отношения с известным журналистом Александром Невзоровым и эстонским спортсменом Калью Аасмяэ. Все они заканчивались разводом.

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