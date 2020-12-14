«Он сейчас коллектив меняет»: Филипп Киркоров решил избавиться от персонала и домработницы

Бывшая домработница музыканта Филиппа Киркорова Людмила Дороднова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что певец решил избавиться от части своего обслуживающего персонала. В том числе и от нее.

«Все было здорово и красиво. Он сейчас меняет коллектив, людей. Уже три года назад он хотел меня отправить в пенсионеры. Сейчас ищет новую домработницу. У меня пенсионный возраст. Почти 80 лет. Хочу собой заняться. Может ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти». Людмила Дороднова

Как отметила Дороднова, у нее в последнее время начались проблемы со здоровьем. «У меня скачет давление, поэтому надо взять паузу. Но я Филиппа все равно люблю. Хотя пару раз он и кричал на меня. На завтрак он любит омлет, капусту остренькую, сыры, колбаски. А я однажды купила докторскую колбасу. Ему не понравилось. А еще у него есть красный халатик. Я его в стиралку засунула. Он возмутился», — заметила Дороднова.

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Напомним, что Людмилу Дороднову в мире шоу-бизнеса называют тетя Люся. У Киркорова она проработала 30 лет.

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