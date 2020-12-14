Стилист «Модного приговора» рассказала, как подобрать универсальное платье к Новому году

Во все времена, с начала его появления на свет в руках талантливой Коко Шанель, маленькое черное платье считалось универсальным. Оно уместно всегда и везде, к любому событию и случаю. Подойдет оно и для встречи Нового года и станет палочкой-выручалочкой для тех, кто никак не может определиться с выбором.

И, если вы думаете, что оно вам не подходит по какой-то причине, вы ошибаетесь. Маленькое черное платье идет всем, нужно лишь критически взглянуть на себя в зеркало и точно определить свой тип внешности. «Это позволит подобрать правильный фасон, который подчеркнет достоинства», — сказала стилист «Модного приговора» Ольга Соколенко в личном блоге и дала несколько советов по выбору наряда.

Девушкам с широкими плечами и узкими бедрами эксперт посоветовала избегать платьев с облегающим закрытым верхом, отдав предпочтение моделям с V-образным вырезом или с широкими бретелями.

Тем, кто хочет выделить талию, стоит присмотреться к моделям с пышной юбкой и открытым декольте, также подчеркнет достоинства фигуры вариант «карандаш».

Пышным дамам совершенно не нужно наряжаться в мешковатые балахоны. «Обратитесь к силуэтам на запах, выделяя талию и открывая зону ключиц или выберите универсальную модель прямого кроя», — посоветовала Ольга.

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