В моде — юбки-нарезки: Хромченко показала альтернативу плиссировке, которая красиво подает ноги

Юбки в складку и плиссировки различной длины все еще держатся в трендах, однако дизайнеры уже подобрали им замену. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Речь идет о юбках-нарезках, одну из таких актуальных моделей представили на подиуме программы после преображения участницы проекта в руках профессиональных стилистов.

«Эта юбка сначала испугала нашу героиню, потом взбодрила, а сейчас она думает, что, в общем-то, и неплохо. И правильно думает! Юбка нарезка – это новая альтернатива юбке в складку. Ее мы тоже не отменяем, но тут мы гораздо больше выигрываем, чем с простой юбкой в складку, потому что эти прорези демонстрируют правильно оформленные ножки», — сказала ведущая.

Она подчеркнула, что такой наряд, конечно, не для всех. Те же женщины, которые испытали «минутку самокритики» и пришли к выводу, что их ноги должен увидеть мир, могут смело надевать модную вещь. Юбку-нарезку стилист рекомендовала носить с сапогами-ботфортами, лаковыми или замшевыми.

«Они не будут смотреться слишком вульгарно при таких разрезах, потому что длина этой юбки абсолютно дистиллирована, но в то же время у нее есть приманка», — высказалась фэшн-эксперт.

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