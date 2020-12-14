«С таким удовольствием украшали»: Глюк’оZа в золотистом платье-комбинации позировала у своей елочки

Многие звезды уже подготовились ко встрече Нового года. Певица Ольга Бузова, фигуристка Татьяна Навка, балерина Анастасия Волочкова и другие знаменитости нарядили елочку, а также празднично оформили свои дома. Поспешила украсить лесную красавицу и певица Глюк’оZа, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова.

Звезда показала, с какой елочкой ее семья будет встречать Новый год. И запечатлелась на фоне пышной красавицы.

«Хочется скорее приблизить этот праздник! С нетерпением ждала, когда дом наполнится новогодним запахом елки! И с таким удовольствием украшали», — рассказала звезда.

Для фотосъемки на фоне главного новогоднего символа Наталья Чистякова-Ионова нарядилась в золотистое платье-комбинацию на тонких бретелях. Кажется, что она уже продумала свой праздничный образ и представила его, поскольку и укладка, и макияж певицы были на высоте.

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