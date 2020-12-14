«Редкое фото»: Бородина отправилась на свидание с мужем в белой шелковой блузке и черных брюках

Телеведущая с возлюбленным отправились в театр, а затем в ресторан.

37-летняя Ксения Бородина пять лет замужем за 40-летним бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают 4-летнюю дочку Теону, а также старшую наследницу теледивы Марусю. Изредка муж с женой устраивают свидания и выбираются без детей на романтический ужин или поход в театр.

Накануне Ксения Бородина отправилась с мужем в Театр Наций. Они посмотрели спектакль «Горбачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях, от которого осталась в восторге, кстати, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Для похода в театр Ксения Бородина облачилась в белую шелковую блузку и черные брюки. Позже муж с женой отправились в ресторан, где провели романтический ужин друг с другом.

«Редкое фото», — подписала снимок Бородина, запечатлевшись с мужем.

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