«Мне Лего «Сокол Тысячелетия»: Шепелев показал, как сын Фриске пишет письмо Деду Морозу

С приближением Нового года многие дети загадывают заветные желания. Ребята помладше, которые верят в Деда Мороза, пишут доброму волшебнику письма с просьбами о подарках. Звездные наследники – не исключение. И Дмитрий Шепелев, воспитывающий семилетнего сына Платона от Жанны Фриске, показал, как его мальчик старательно выводит буквы.

«Можно мне «Лего «Сокол Тысячелетия» с человечками», — просит у Дедушки Мороза Платон.

Шепелев рассказал, что Платон и Лада, дочь его гражданской жены Екатерины Тулуповой, с которой они вместе уже два года, пишут новогодние письма начиная с ноября.

«По традиции нашей семьи письмо Деду нужно положить в морозилку. Обычно Мороз исправно забирает почту и к утру в ящике уже пусто», — рассказывает Шепелев. И добавляет: «Пока я еще не решил, как отнесется Дедушка к просьбе принести гигантский Лего размером с письменный стол и ценой точно выше, чем его пенсия».

Недавно Шепелев с семьей вернулся из отпуска на Мальдивах. Там но засветил подросшего сына от Фриске, а также показал, как талантливо мальчик играет в большой теннис.

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