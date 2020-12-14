«Две недели готовились»: Лобода показала съемки с той самой ванной, из-за которой случился скандал

На «Золотом Граммофоне» певица отказалась выйти на сцену, потому что у другого исполнителя тоже в номере использована ванна.

Съемки «Золотого Граммофона», состоявшиеся в ВТБ-Арене, прошли без участия Светланы Лободы, хотя та была заявлена в программе и даже должна была закрывать программу. Но звезда за несколько минут до выхода на сцену отказалась от участия. Дело в том, что перед ней выступает певица Мари Краймберри с тем же самым реквизитом, что и Лобода – ванной.

Светлана расстроилась, что не смогла порадовать своих поклонников выступлением. Звезда обратилась к ним в Instagram:

«Мы огромной командой 2 недели готовились к нашему выступлению. Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение», — отметила Лобода.

Певица показала кадры с репетиции с той самой ванной, которая стала яблоком раздора. Лобода с риском для себя выполняет акробатические элементы, вода плещется, и получается очень эффектно. Шоу должно было быть запоминающимся, но, увы, его никто не увидел.

Лобода пообещала обязательно что-то придумать для фанатов и удивить их.

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