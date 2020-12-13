«Да, если бы вы пели»: Сергей Соседов раскритиковал Владимира Левкина после выступления на шоу «Суперстар»

Музыкальный критик Сергей Соседов, пожалуй, самый требовательный член жюри шоу «Суперстар. Возвращение», которое идет сейчас на телеканале НТВ. Выступления участников проекта он оценивает по самой высокой шкале. И многие до нее недотягивают.

В числе тех, кто подвергся суровой критике Сергея Соседова, оказался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. В итальянской манере он перепел песню Макса Барских «В голове моей туманы». Ведущая шоу Лолита пришла в восторг и заявила, что это фееричное исполнение должно понравиться Сергею Соседову. Но не угадала.

«Это одна из моих любимых песен из современного репертуара, – признался критик. — А Макс Барских — один из моих любимых исполнителей, и я знаю, ради чего была написана эта песня. Ради высоких нот, ради этой фразы «медленно тонуть». В этом цимес песни. Но у Левкина этого не было. Песня сделана в итальянском стиле, и от этого утратила свой шарм. Проиграла».

Рассерженный Владимир Левкин пожаловался ведущему шоу Вадиму Такменеву на постоянно занижающего ему оценки Сергея Соседова. На что Такменев заметил, что член жюри имеет право высказывать свое мнение.

«Но вы тогда не пойте, ладно?» – обратился Левкин к Соседову, пытаясь ответить ему за критику. «Да, если бы вы пели, милый мой!» — парировал в ответ музыкальный критик, намекая на скромные вокальные данные певца.

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