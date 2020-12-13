«Мама, мы по тебе скучаем»: дочери получившей травму певицы Славы записали видеообращение к ней

Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим именем Слава, была вынуждена пропустить состоявшуюся накануне церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Звезда получила тяжелую травму в результате неудачного падения во время прогулки. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации и хирургическом вмешательстве. Сейчас певица Слава находится в больнице.



Между тем, организаторы премии «Золотой граммофон» приехали к певице домой и вручили награду дочерям Славы Александре и Антонине.

Девочки записали видеообращение, показав в кадре диплом «Золотого граммофона», и пожелали маме скорейшего выздоровления и возвращения домой и на сцену.

«Мамочка, ты в больнице, мы по тебе очень скучаем. Приезжай скорее», — говорит младшая дочка Славы Антонина. «Нам привезли твою заслуженную награду «Золотой граммофон» за песню «Подруга». Мы тебя очень ждем и твоя награда. Скорее выздоравливай», — подхватила старшая наследница Александра.

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