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«Мама, мы по тебе скучаем»: дочери получившей травму певицы Славы записали видеообращение к ней

Вместо вокалистки музыкальную награду вручили ее наследницам.

«Мама, мы по тебе скучаем»: дочери получившей травму певицы Славы записали видеообращение к ней
Певица Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava/

Певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим именем Слава, была вынуждена пропустить состоявшуюся накануне церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Звезда получила тяжелую травму в результате неудачного падения во время прогулки. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации и хирургическом вмешательстве. Сейчас певица Слава находится в больнице.


Между тем, организаторы премии «Золотой граммофон» приехали к певице домой и вручили награду дочерям Славы Александре и Антонине.

Девочки записали видеообращение, показав в кадре диплом «Золотого граммофона», и пожелали маме скорейшего выздоровления и возвращения домой и на сцену.

«Мамочка, ты в больнице, мы по тебе очень скучаем. Приезжай скорее», — говорит младшая дочка Славы Антонина.

«Нам привезли твою заслуженную награду «Золотой граммофон» за песню «Подруга». Мы тебя очень ждем и твоя награда. Скорее выздоравливай», — подхватила старшая наследница Александра.

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