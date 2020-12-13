«Краймбрери выступает с номером с ванной больше года»: представитель певицы отреагировал на скандал с Лободой

Ежегодный концерт премии «Золотой граммофон» зрители еще не видели, но уже вдоволь наслышаны о нем. В этом году он явно запомнится жутким скандалом, который учинила певица Светлана Лобода.

По замыслу звезды, в ее номере на сцене должна была появиться ванна. Вокалистка вместе с командой много репетировала, а перед выступлением узнала, что она не единственная, кто на «Золотом граммофоне» решил использовать ванну в качестве реквизита.

Оказывается, этот же сосуд присутствует у Мари Краймбрери, которая была заявлена в программе с песней «Пряталась в ванной». Возмущению Светланы Лободы не было конца. Она со скандалом покинула мероприятие.

Представитель Мари Краймбрери высказал недоумение демаршем Светланы Лободы.

«Номера были не одинаковые. Во-первых, они не стояли рядом, во-вторых, Мари Краймбрери выступает с номерами с ванной уже больше года. С момента выхода этой песни. Я не имею права оценивать поступок Светланы Лободы», — цитирует Дениса Орлова телеграм-канал Zvezdach_mag.

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