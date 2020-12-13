Праздник к нам приходит: жена Халита Эргенча украсила для сыновей елку в гостиной особняка

Бергюзар Корель похвасталась своей новогодней елочкой в Instagram. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» украсила хвойную красавицу в гостиной своего особняка. Именно под этим деревцем сыновья возлюбленной Халита Эргенча найдут свои подарки в канун Нового года. В качестве украшений актриса использовала мягкие игрушки в виде плюшевых зверей, а также традиционные шарики, огоньки и гирлянды.

В кадре Бергюзар позировала в теплом свитере и брюках по фигуре. Ко всему прочему, возлюбленная актера из сериала «Великолепный век» купила фигурки снеговиков и поставила их под елочку. Своим творением Корель явно осталась довольна.

К слову, у Бергюзар Корель есть двое сыновей: Али и Хан, младшего наследника актриса родила в марте этого года, ему всего девять месяцев. В одно из интервью Халит Эргенч признался, что ее возлюбленной было непросто смотреть на то, как он целовал в кадре Мерьем Узерли на съемках сериала «Великолепный век». Такие сцены, по словам актера, доводили Бергюзар едва ли до слез. Однако сама Мерьем утверждала, что относится к Халиту только, как к партнеру по съемкам. И никаких романтических отношений между ними нет.

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