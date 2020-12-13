«Леди Гага на телефон шикарный клип сняла, а я чем хуже?»: Марина Федункив презентовала песню «Новогодняя»

Актриса из «Реальных пацанов» и не думает скрывать, что подражает мировой звезде.

Марина Федункив под занавес 2020 года презентовала в Сети новый клип на песню «Новогодняя». Как отметила актриса, ей очень хотелось примерить на себя роль всероссийской Снегурочки, и в наше невеселое время повеселить публику и хоть немного поднять настроение поклонникам.

Клип представляет собой «нарезку» видео с записью того, как отмечают Новый год блогерши, фитнес-тренерши, певицы, учителя, бухгалтеры.

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Всех этих персонажей воплотила на экране Марина Федункив. Некоторые кадры снимались на камеру мобильного телефона, чтобы создать у зрителя ощущение, что видео взято из социальных сетей.

Эту идею Марине Федункив предложила режиссер Жанна Кадникова, и та с восторгом поддержала ее. Тем более, что история уже знает такие примеры.

«Съемки на телефоны – гениальная мысль. Вон Леди Гага на телефон какой шикарный клип весной сняла, а я чем хуже? Как минимум, по степени легкой фриковости мы с Гагой точно на одной волне», — отметила Марина Федункив в беседе с «Комсомольской правдой».

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