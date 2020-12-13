«Он у меня красавец!»: звезда 90-х Алиса Мон впервые показала взрослого сына

Исполнительница хитов «Алмаз» и «Подорожник», взрывавших чаты в 90-е годы прошлого столетия, Алиса Мон решилась показать своей аудитории взрослого сына. Певица опубликовала на своей страничке в Instagram портрет молодого человека и немного рассказала о нем.

Сыну Алисы Мон 31 год, по гороскопу он «Скорпион», увлекается музыкой и спортом, терпеть не может имя, которое ему дали родители, — Сергей.

«Никогда не выкладывала фото моего сына! А зря! Он у меня красавец! Но лучше ему об этом не говорите, хотя бы пока», — попросила Алиса Мон поклонников.

Те нашли, что наследник певицы, действительно, очень хорош собой и похож на свою звездную маму.

«Это по наследству и есть в кого, и слава богу», «И улыбка мамина», «Какая гордость! Какой прекрасный сын», — высказываются фанаты вокалистки.

Напомним, что единственного сына Алиса Мон родила в браке с продюсером Сергеем Муравьевым. Однако этот союз был неудачным. И артистка ушла от отца своего ребенка. Вместе с маленьким Сережей тогда уже известная певица уехала из Москвы в Иркутскую область, к маме.

Бывший муж Алисы Мон в этом году умер от онкозаболевания. Певица же сейчас пытается вернуть популярность, став участницей шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

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