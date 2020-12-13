«Прости, муж»: Регина Тодоренко оголилась перед незнакомцем

Телеведущая разрешила прикоснуться к себе чужому мужчине. Все – ради съемок.

Телеведущая и популярный блогер Регина Тодоренко поделилась в сторис Instagram видео, на котором она, о ужас, задирает худи перед мужчиной, с которым знакома всего пару минут.

В кадре Регина Тодоренко и молодой человек. Она оголяет живот, демонстрируя, какой он у нее потрясающе плоский, и заодно показывает тонкую талию. Парень обматывает тело красотки широким жгутом. Интимная процедура окончена.

Регина Тодоренко на всякий случай извинилась перед мужем Владом Топаловым за эти манипуляции.

«Прости, муж! Работа у меня такая», — объяснилась звезда.

Напомним, что вместе с Владом Топаловым Регина Тодоренко воспитывает сына Майкла, которому недавно исполнилось два годика.

Звездная мама умудряется заниматься и воспитанием малыша, и самореализацией. Из-за огромной востребованности в профессии Регине приходится часто жить в разлуке с Майклом. Тодоренко признается, что очень скучает по сыну в такие моменты, но старается все компенсировать – в дни, когда она не занята работой, Регина растворяется в малыше.

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