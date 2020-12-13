«Хотели бы, чтобы запела?» Яна Кошкина в полупрозрачном черном платье оголила пышную грудь

Яна Кошкина снова блеснула прелестями фигуры, на этот раз на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон». Телеведущая появилась на мероприятии в полупрозрачном платье черного цвета с большим шлейфом. Наряд не только подчеркнул все изгибы ее фигуры, но и практически оголил пышную грудь.

«А теперь главный вопрос на повестке дня: хотели бы, чтобы Кошкина запела? Или скорее «ну вот… и она туда же»?» — спросила у фанатов в Instagram Кошкина.

Мнения подписчиков разделились. Одни уверены, что девушка с такими выдающимися формами явно бы за затмила поющую телеведущую Ольгу Бузову. Нашли и те, кто припомнил, что Яна принимала участие в вокальном проекте «Голос» на Первом канале. Правда, слепые прослушивания яркая брюнетка не прошло. Но произвела неизгладимое впечатление на Александра Градского, который был восхищен тем, как чисто Кошкина исполнила первые ноты композиции. Посему, у теледивы есть все шансы завоевать музыкальный Олимп.

Однако справедливости ради заметим, что не все фанаты артистки считают также. Многие уверены, что Яне лучше петь под фонограмму, радуя зрителей внушительным бюстом.

Напомним, что Яну подозревают в романе с юмористом Гариком Харламовым. Недавно она появилась в эфире шоу «Камеди Клаб», чем еще больше спровоцировала слухи о любовной связи с экс-супругом Кристины Асмус.

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