«В ее улыбку невозможно было не влюбиться»: Надежда Бабкина почтила память умершей Людмилы Сенчиной

Певица заговорила о покойной коллеге в день, когда отмечался ее день рождения.

Известная певица Людмила Сенчина умерла 25 января 2018 года, чуть больше, чем через месяц после своего 67-летия. Звезда несколько лет боролась с онкологическим заболеванием, Людмиле Сенчиной диагностировали рак поджелудочной железы, который и стал причиной ее безвременного ухода из жизни.

13 декабря 2020 года Людмиле Сенчиной могло бы исполниться семьдесят лет. Но вместо поздравлений, коллеги Людмилы Петровны вынуждены в этот день посвящать посты памяти неподражаемой певицы.

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Своими воспоминаниями о Людмиле Сенчиной в Instagram поделилась певица и телеведущая Надежда Бабкина.

«Ее душевная, мягкая манера исполнения, естественность зачаровывали слушателей, в ее улыбку невозможно было не влюбиться», — написала Надежда Бабкина.

Она добавила, что они с Людмилой Сенчиной были дружны, часто общались за кулисами. Однажды даже работали вместе. И тогда для нее открылась другая Сенчина – смешливая, веселая, заводная. Как вспоминает Надежда Георгиевна, хрустальный смех Людмилы Петровны периодически нарушал на съемочной площадке тишину.

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