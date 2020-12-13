«Подарили открытки»: Мерзликин из «Бумера» показал повзрослевших дочерей

Особую популярность Андрею Мерзликину принесла роль Димона «Ошпаренного» в фильме «Бумер», который вышел еще в 2003 году. С того момента фильмография актера значительно пополнилась. Появились не только новые роли в кино, но и в музыкальных клипах. Также попробовал себя Мерзликин в режиссуре и на телевидении. Успешно сложилась и личная жизнь актера. Вот уже 14 лет он женат на психологе Анне Осокиной, которая родила ему четырех детей – двух дочек и двоих сыновей. Андрей редко делится с фанатами семейными снимками, но на этот раз решил сделать исключение, тем более, что день особенный.

«Всех Андреев с именинами!! День Андрея Первозванного! Дочери отнеслись к этому дню ответственно и подарили мне праздничные открытки собственного производства!» — написал Мерзликин в своем Instagram.

На снимке он запечатлелся с дочками – Серафимой и Евдокией. Старшей девочке уже исполнилось 12 лет, а младшей — всего 10.

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