«Ты потрясающая женщина»: Виторган поздравил вдову Кобзона с юбилеем

Вдова Иосифа Кобзона – Нелли отмечает свой день рождения 13 декабря. Ей исполнилось 70 лет. Свои поздравления ей написал Эммануил Виторган в Instagram. Как известно, звездные семьи были друзьями не один десяток лет.

«Ты потрясающая женщина! Многое хочется тебе пожелать! Самое главное, что ты была, есть и остаешься очень достойным человеком, примером для многих!!! Быть рядом столько лет с такой личностью, как Иосиф Кобзон, соответствовать ему, сказать непросто, ничего не сказать… Сегодня Ты глава всей семьи Кобзон!» — написал Виторган.

Напомним, что Иосиф Кобзон ушел из жизни два года назад в возрасте 80 лет от онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении долгого времени.

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