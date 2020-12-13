Переживший смерть годовалого сына рэпер MiyaGi вновь стал отцом

Осетинский музыкант Азамат Кудзаев, известный под творческим псевдонимом, как рэпер MiyaGi, и его жена Илона 13 декабря вновь стали родителями. Прекрасную новость о пополнении в семье сообщили СМИ Владикавказа.

В ночь на воскресенье супруга Азамата Илона родила девочку. Примечательно, что малышка появилась на свет в день рождения своего папы, 13 декабря рэперу MiyaGi исполнилось тридцать лет. Так что, музыкант принимает поздравления не столько со своей круглой датой, сколько с появлением наследницы.

Девочка родилась в семье, пережившей страшную трагедию. Три с половиной года назад, в сентябре 2017, трагически погиб первенец Азамата и его жены Илоны. Годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа. В тот момент с мальчиком дома была только мама. Азамат нашел в себе силы не обвинять убитую горем жену в случившемся. Напротив, он поддержал Илону, благодаря чему их брак был сохранен.

После гибели сына рэпер делал довольно длительную паузу в карьере. Лишь восемь месяцев спустя Азамат смог вернуться на сцену. В те скорбные дни коллеги рэпера MiyaGi оказали ему поддержку.

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