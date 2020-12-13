«Дельфины мои»: Костомаров запечатлелся с детьми от Домниной в бассейне

Съемки «Ледникового периода», в котором приняли участие и Роман Костомаров, и его жена Оксана Домнина уже завершились, поэтому семья решила уехать в отпуск. С местом заморачиваться, по всей видимости, не стали – этой осенью и зимой многие российские звезды отдыхали на Мальдивах. Туда отправилась и вся спортивна семья. В своем Instagram Роман поделился снимком с детьми.

«Дельфины мои», — подписал фото Костомаров.

Фигуристы воспитывают дочь и сына. Насте в этом году исполнилось девять лет, а Илье – пять.

Напомним, что в ледовом шоу Костомаров выступал с телеведущей Региной Тодоренко, а Домнина – с актером Вольфгангом Черни. Эфир программ проходит по субботам на Первом канале. Начиная с минувшего выпуска, который был представлен телезрителям 12 декабря, баллы, заработанные парами, будут суммироваться. Тот тандем, который наберет наибольшее количество, будет признан победителем.

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