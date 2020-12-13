«Снега вам»: Юлия Проскурякова повеселилась с младшей дочкой Игоря Николаева

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в этом году отметили 10 лет семейной жизни. А в октябре их дочке Веронике исполнилось пять. Малышка радует звездных родителей и тысячи фанатов – она уже поет песни, как мама и папа. В своем Instagram Юлия поделилась видеороликом, на кадрах которого она с дочкой веселится в заснеженном саду.

«Снега вам в ленту и хорошего настроения», — подписала видео Проскурякова.

Фанатов артистки умилили такие кадры.

«Точно папуля, копия! Снежинки счастья! Девочки, какие вы замечательные! Класс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у 60-летнего Игоря Николаева также есть старшая дочь Юлия от предыдущего брака. Она живет в США и иногда приезжает погостить к звездному отцу и его семье.

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