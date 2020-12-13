«Надеюсь, это изменит его»: Иосиф Пригожин прокомментировал новость о скором отцовстве Сергея Шнурова

Продюсер заявил, что забыл все обиды, и желает лидеру группировки «Ленинград» счастья.

47-летний музыкант Сергей Шнуров удивил общественность, сообщив прекрасную новость о беременности 29-летней жены Ольги Абрамовой.

Пару тут же поспешили поздравить коллеги по шоу-бизнесу. Одним из первых в Instagram Шнурова под постом о предстоящем пополнении в семье оставил комментарий продюсер Игорь Крутой.

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Отреагировал на новость о беременности жены Сергея Шнурова и другой известный продюсер, Иосиф Пригожин, с которым у музыканта недавно разгорелся конфликт.

Поздравляя лидера группировки «Ленинград», муж певицы Валерии отметил – он надеется, что появление наследника изменит Сергея Шнурова в лучшую сторону. Пригожин хочет верить, что в поведении Шнура поубавится эпатажа, а из произведений исчезнет нецензурная лексика.

«Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит», — высказался Иосиф Пригожин в интервью «Пятому каналу».

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