Любовь во взгляде: Заворотнюк в мехах отметилась на памятном фото в объятиях мужа

На одной из фан-страничек Анастасии Заворотнюк появилось ее памятное зимнее фото, которое ранее сама актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» публиковала в личном профиле. В кадре артистка была запечатлена в объятиях своего мужа фигуриста Петра Чернышева. Тогда Анастасия пришла на ГУМ-каток, чтобы поддержать возлюбленного во время его проката на льду. Напомним, что спортсмен выступает с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в ледовых мюзиклах. Их можно было видеть в таких постановках, как: «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

На фото Анастасия позировала в меховом пальто, наслаждаясь вниманием и заботой мужа. Петр Чернышев нежно обнимал свою вторую половинку, прижимая ее к себе. Видно, каким счастливым блеском горят глаза актрисы. Напомним, что у супругов есть общая двухлетняя дочка Мила. Этот ребенок стал для фигуриста первым, а для его жены — третьим. У Анастасии Заворотнюк есть также старшие дети от предыдущих отношений: дочка Анна и сын Майкл.

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