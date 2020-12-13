«Поздравляю, Серега»: Игорь Крутой отреагировал на новость о беременности жены Сергея Шнурова

Продюсер рад за коллегу по шоу-бизнесу.

Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград», Сергей Шнуров удивил неожиданным признанием. В Instagram наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале сообщил, что в скором времени молодая жена Ольга Абрамова подарит ему третьего наследника.

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Новость о беременности 29-летней супруги музыкант облек в стихотворную форму, давая понять, что невероятно счастлив предстоящему новому отцовству.

«Представляю маленькие ножки,

Глазки… ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой», — написал Сергей Шнуров.

Одним из первых музыканта с прекрасной новостью поздравил его коллега, продюсер и композитор Игорь Крутой.

«Поздравляю, Серега», — написал Игорь Крутой в комментариях к посту Шнура.

Отреагировала на предстоящее пополнение в семье Шнурова и экс-солистка группы «Ленинград», ныне мама двух девочек, Юлия Коган.

«Очень за него рада. Я думаю, он будет отличным отцом. Все будет хорошо», — отметила Юлия в беседе с «Пятым каналом».

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