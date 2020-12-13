Умер гитарист группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Музыкант скончался на 65-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Музыкант известного коллектива «Воскресение» Андрей Сапунов скоропостижно скончался утром 13 декабря. Как сообщается, примерно в семь утра Андрей Сапунов почувствовал себя очень плохо – резко упало давление и появились боли в сердце.

Близкие музыканта вызвали скорую помощь. Врачи быстро прибыли домой к Сапунову, но спасти его не смогли. По некоторым данным, гитарист скончался уже не территории клиники, куда его привезли на реанимобиле.

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Как сообщает «Пятый канал», предварительной причиной скоропостижного ухода из жизни Сергея Сапунова называется нарушение сердечного ритма, которое привело к клинической смерти. Врачи предприняли попытку реанимировать музыканта, но она не дала результата.

Напомним, что Сергей Сапунов был вокалистом и гитаристом группы «Воскресение» с самого ее основания до 2016 года. Музыкант покинул коллектив из-за разногласий с его лидером Алексеем Романовым.

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