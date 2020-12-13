«И теперь ребеночка мы ждем»: Сергей Шнуров сообщил о беременности жены

Музыкант готовится в третий раз стать отцом.

47-летний лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и его 29-летняя жена Ольга Абрамова ждут ребенка.

Радостной новостью о предстоящем пополнении в семье музыкант сообщил в Instagram в присущей ему манере – в стихах. При этом Сергей Шнуров уточнил, что беременность его молодой супруги – это результат карантина.

«Нам пошел на пользу карантин…

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко», — написал будущий, но уже очень счастливый, отец.

Пост Сергей Шнуров сопроводил коротким видео, запечатлевшим, как он целует Ольгу.

Стоит отметить, что этот ребенок станет для Сергей Шнурова третьим. Определенно, это отцовство будет для него самым осознанным. Впервые музыкант стал папой в двадцатилетнем возрасте – в 1993 году появилась на свет его дочь Серафима, в 2000-м году родился сын Аполлон.

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Ольга Абрамова, на которой Сергей Шнуров женился в 2018 году, подарит ему третьего малыша. Для избранницы музыканта, ставшей четвертой его супругой, этот ребенок будет первенцем.

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