«Где скромность потеряла?!»: Нюша в алом купальнике блеснула формами на велюровом диване

Певица выглядит просто потрясающе. Но среди ее поклонников нашлись и те, кто откровенно позавидовал пышным формам кумира миллионов.

Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает дочку Симбу. В одном из интервью поп-дива объяснила, почему с возлюбленным они выбрали для наследницы такое необычное имя. Как говорит певица, у сильной личности должно быть яркое и запоминающееся имя. В этом весь секрет. Кроме того, артистка уточнила, что не собирается растить из малышки звезду. Нюша уверена, что когда Симба вырастет она сама решит, кем ей быть и тянет ли ее на сцену.

После родов певица значительно прибавила в весе. Но благодаря правильному питанию, массажу и диетам ей удалось сбросить лишние килограммы. Ненавистные объемы ушли и теперь поп-дива хвастается подтянутой фигурой. Выглядит Нюша просто восхитительно, стоит только посмотреть на ее свежие снимки в Instagram. В кадре артистка позировала в алом купальнике-бюстье, удобно расположившись на велюровом диване.

«Как гурия из султанских покоев!!», «Где скромность потеряла?!», «Просто восхитительная», «Ух! какая мамасита», «Муж-то вас не ревнует?!», «Все больше оголяется, когда уже вообще без белья вас увидим?!», «Мда, зачем вообще нужда одежда?!», «Соблазн, вы как огонь!!», «Завела, а любви не дала», «Вот размечтались-то!!», «Милашка, любимая наша», — пишут фолловеры.

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