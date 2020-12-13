У Валентина Гафта есть внебрачный сын, который родился против его воли

У Валентина Гафта и московской художницы Елены Никитиной в начале 70-х случился бурный, но короткий роман. Рождение детей не входило в планы обоих, но девушка решила рожать. Сына назвала Вадим, фамилию женщина дала наследнику свою, а позже переехала жить в Бразилию. К слову, сам звездный отец узнал о существовании ребенка, когда ему было уже три года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вадим и сейчас живет в Бразилии, служит актером в местном театре, растит сына, которого назвал в честь своего знаменитого отца. Ему уже 17 лет. Народный артист РСФСР Валентин Гафт увиделся с Вадимом впервые в 2014 году в студии у Андрея Малахова. А сама Елена Николаева призналась тогда, что сын всегда гордился своим отцом.

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Напомним, что Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Приедет ли на похороны его сын Вадим, пока не известно.

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