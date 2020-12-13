«Все пикантное прикрыла»: Маша Горбань на пляже раздразнила фанатов полуобнаженными бедрами

Мария Горбань в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Актриса из сериала «Кухня» поделилась свежим пляжным фото в своем микроблоге. Девушка смело оголилась перед объективом фотокамеры. Судя по всему, автором снимка выступил муж Марии — кинооператор Кирилл Зоткин. Ни для кого не секрет, что актрисе то и дело приписывают роман с шоуменом Дмитрием Нагиевым. Однако сама Горбань утверждает, что с телеведущим ее связывают только рабочие отношения и ничего больше.

К нему Маша относится с большим уважением и раньше даже называла Дмитрия по имени и отчеству. Вот только шоумен настоял на более нейтральном обращении, поиронизировав над скромностью партнерши по многочисленным фильмам и рекламным роликам. Как говорит Мария, он напомнил ей, что разница в возрасте у них незначительная.

На свежем фото Мария предстала в белой футболке, смело оголив стройные бедра. Все самое пикантное актриса прикрыла от любопытных глаз поклонников. Однако те нисколько не расстроились и поспешили осыпать любимицу комплиментами.

«Может хватит уже отдыхать?! И народ дразнить?!», «Все пикантное прикрыла», «До чего же хороша и фигурка, и душа», «Где-то всплакнул Нагиев!!», «Машка, давай иди на съемки, все нежится на пляже», «А еще говорят, что коронавирус ударить по доходам, оно и видно», «Мда, красиво жить не запретишь», «Эта девушка на себе экономить не привыкла», «Дорого-богато! Шикарно», «Какие у вас ножки стройные», «Мечта!!», «Можно к вам?!», «Ух, какая вы сочная!! Милашка», — пишут фолловеры.

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