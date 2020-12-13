Модно утеплилась: 45-летняя Навка нарядила дочку Надю в бархатный пуховик цвета незабудки

Надя Пескова девочка очень и очень занятая. Она увлекается танцами, гимнастикой, занимается с репетиторами, учит сразу три иностранных языка — китайский, как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон, французский, как двойняшки Аллы Пугачевой — Гарри и Лиза, и английский, как дочка композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — Вероника. Ко всему прочему, еще прошлой зимой вместе с 18-летней Алиной Загитовой малышка дебютировала в ледовом шоу своей звездной мамы «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Надя Пескова растет маленькой модницей. На наряды для своей дочери олимпийская чемпионка не скупится. Так, на прогулку с мамой, тетей Натальей и бабушкой Раисой (Мама Татьяны Навки, — Прим. ред.) девчушка отправилась в модном бархатном пуховике цвета незабудки. Ее образ дополнила белая юбка из органзы и серебристые ботиночки на липучке.

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