Худрук театра им. Моссовета Марчелли госпитализирован

Художественного руководителя театра имени Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали с пневмонией. У него подтвержден коронавирус. Хотя первый тест дал отрицательный результат, но второй оказался положительным.

Самочувствие Марчелли ухудшилось, появились проблемы с дыханием, поэтому было принято решение о госпитализации в одну из московских клиник. Об этом сообщает «Пятый канал».

В 2006 году Евгений Марчелли стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Драма/Работа режиссера», годом ранее стал лучшим режиссером провинциального театра. Ранее руководил театром имени Федора Волкова в Ярославле. С сентября этого года стал худруком театра имени Моссовета. Как кинорежиссер работал над сериалом «Татьянин день». В этом году Марчелли исполнилось 63 года.

Смотрите также: