«Имени Вероники Николаевой»: Юлия Проскурякова показала главный атрибут Нового года

Чуть больше двух недель осталось до наступления Нового года. Его главный атрибут – украшенная елка появляется во многих домах, в том числе и у звезд. А здесь уже все зависит от фантазии – у кого-то это двухметровая красавица, а, например, у Юлии Проскуряковой – небольшая розовая елка, которую нарядила маленькая дочь композитора Игоря Николаева. Что из этого получилось – певица показала в своем Instagram.

«Наша розовая елка имени Вероники Николаевой», — написала Проскурякова.

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Напомним, что дочке Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева этой осенью исполнилось пять лет. У музыканта также есть старшая дочь, которую тоже зовут Юлия. Она живет в США и поддерживает связь с отцом и его семьей.

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