«У меня даже не получалось плакать»: Ирина Безрукова вспомнила, как страдала после смерти сына

Актриса Ирина Безрукова в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла подробности смерти своего сына 25-летнего Андрея Ливанова.

«Психические травмы они иногда серьезнее физических. Это всем известно. Я хотела покончить жизнь самоубийством, но, как видите, я стою перед вами. Я жива. Мне пришлось с этим справляться».

Ирина Безрукова

Как отметила актриса, она после смерти наследника пила таблетки. «Я держала в кулаке эти таблетки, когда ехала в машине на прощание. Там были организационные вещи. Я не могла это никому доверить, потому что это мое. Я обошлась без сильных антидепрессантов, потому что понимала – они вредны. Они делают из человека овощ. Люди становятся зависимы от них почище, чем от алкоголя. У меня даже не получалось плакать. Я плакала потом уже и очень много. Один раз это было страшно. Думала сердце не выдержит. Плакала несколько часов подряд. Навзрыд. Я написала книгу «Жить дальше». Как я справляюсь с бедами рассказано в ней. Может мои советы помогут людям», — сказала Безрукова.

Напомним, что Андрей Ливанов скончался в 2015 году. Юноша страдал от сахарного диабета. Он неудачно упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

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