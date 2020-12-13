«Как-то надо расти»: Любовь Успенская заказала элитный автомобиль за 50 миллионов рублей

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что заказала для себя автомобиль класса «люкс» за 50 миллионов рублей.

«Я пользуюсь моими машинами. И сейчас я заказала автомобиль «Фантом». Ну как-то надо расти».

Любовь Успенская

Как отметила певица, она не любитель себе в чем-то отказывать. «Если веселиться, то до утра. А если не до утра, то зачем вообще начинать. Мы во время карантина имели возможность попеть караоке у меня дома с друзьями. До утра сидели и веселились. Раньше у нас, конечно, не было столько времени. Как хорошо ложиться спать в пять утра и думать, что завтра нет самолета или поезда на концерты», — заметила «королева русского шансона».

Ранее стало известно, что Любовь Успенская заказала для себя личного психолога. По ее словам, у нее не все в порядке в последнее время со здоровьем из-за конфликта с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, которая живет в США.

Смотрите также: