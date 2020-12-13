«Я очень волновалась»: Анна Казючиц рассказала, как прошли ее первые съемки программы «ДНК»

Актриса Анна Казючиц в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о первых съемках шоу «ДНК» на канале НТВ, где она заменила покойного ведущего Александра Колтового.

«Быть ведущей – это другое. Это надо смочь услышать человека, смочь задать ему нужные вопросы и услышать ответ. Руки у меня тряслись мелкой дрожью. Я очень волновалась. Я даже сама себе говорила: «Аня, успокойся. Что ты первый раз что ли». Ничего не могла с собой поделать. Со мной по-человечески отнеслись люди, которые вместе работают. Они нашли правильные и очень точные слова». Анна Казючиц

Как отметила Анна Казючиц, она верит, что Александр Колтовой не был бы против ее кандидатуры на его место. «Я разговаривала с ним и попросила у него поддержки. Надеюсь, что у меня все получится», — сказал она.

Напомним, что Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Ему был всего 41 год.

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