«Это интеллигент до мозга костей»: Пегова вспомнила свой последний разговор с Плотниковым

Актриса Ирина Пегова в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила свой последний разговор с «доктором Борменталем» Борисом Плотниковым.

«Я позвонила ему, когда узнала, что он заболел. Мы поболтали, и я сказала, что буду ему теперь постоянно звонить. Сказали, чтобы он мне тоже звонил. Там ведь в больнице невесело. Потом два раза звонила, но он уже не брал трубку. Был в реанимации. Я счастлива, что мы с ним успели созвониться».

Ирина Пегова

Как отметила Пегова, актер был невероятным человеком. «После каждой сцены он брал меня за плечи и говорил: «Ирочка, сегодня было совсем хорошо». Каждый раз я ждала его комментариев по поводу сыгранных ролей. Такая сила ушла. Это интеллигент до мозга костей. Если стоишь с ним рядом, то не можешь кого-то осудить. При этом он был закрытым человеком», — заметила она.

Актера Бориса Плотникова, который умер от последствий коронавируса, похоронили на Троекуровском кладбище. Народному артисту был 71 год.

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