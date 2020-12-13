«Фарфоровая статуэтка»: Шпица заворожила идеальной фигурой в купальнике цвета серой умбры

35-летняя Катерина Шпица в своем возрасте выглядит как 18-летняя девочка. Она смогла сохранить не только юное лицо, но и точеную фигуру. Такой, безусловно, не грех и похвастаться.

В личном блоге она заворожила своих поклонников безупречными формами, обнародовав фото в купальнике необычного и утонченного оттенка серой умбры. И даже в шапочке для плавания она исхитрилась выглядеть очаровательно. Встав в эффектную позу, вытяну руки вверх, она запечатлелась на фоне бассейна, признавшись, что любит водные процедуры в начале дня.

«Фарфоровая статуэтка», «Боже, какая красавица и стойка красивая», «Точеная фигура, невероятная», «Куколка», «Вот это фигурка!», «Богиня! Красавица!», «Струна», «Обалденная! Огонь», — прокомментировали почитатели актрисы снимок в Сети.

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