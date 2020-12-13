«Развода не будет»: подруга Королевой опровергла слухи о расставании певицы с Тарзаном

Близкая подруга певицы Наташи Королевой адвокат Ида Достман в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ опровергла слухи, что исполнительница в ближайшее время разведется со своим мужем культуристом Тарзаном после его многочисленных измен.

«Развода не будет. Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил – свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть».

Ида Достман

Между тем в Сети сейчас активно обсуждают личность еще одной из любовниц Тарзана. Это Ксения Чернова. Она — актриса. Ей 42 года. Девушка трудится преподавателем по технике речи. Она якобы учила мужа Наташи Королевой правильно говорить, а потом стала его любовницей.

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Ранее Тарзан отмечал в соцсетях, что его забавляют истории с любовницами: «Девчонки. Я тут что подумал. Кто хочет поправить свое финансовое положение. Скажите, что вы моя любовница и вам заплатят. Это сериал может быть вечным. Нынешние любовницы задолбали, если честно», — говорил, в частности, культурист.

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