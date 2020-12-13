Бодрое утро: Дженнифер Лопес без макияжа и укладки устроила танцы в белой пижаме

На выставленном в Сеть ролике артистка в итоге преображается в звезду.

Как удается Дженнифер Лопес в 51 год выглядеть на 30, одному богу известно. Она не только моложава и хороша собой, но и пышет энергией, которой можно только позавидовать.

В личном блоге певица и актриса обнародовала ролик, на котором запечатлела свои утренние танцы во дворе собственного особняка. При этом на звезде не оказалось ни укладки, ни макияжа, а из одежды – только белая принтованная пижамка с розовой ленточкой на поясе.

Кадр смонтирован так, что после нескольких активных движений она все-таки превращается в настоящую звезду – в кожаных облегающих брюках, с длинными роскошными локонами, ниспадающими на плечи, и в крупных серьгах-кольцах. А в заключении таинственный мужчина и вовсе уносит Лопес от видеокамеры.

Энергичное видео с энтузиазмом восприняли верные почитатели Дженнифер. «Оу, спасибо за утренний заряд!», «Восхитительна в любом виде!», «Как можно быть такой в 50?», «Какая же красивая! Даже в обычной пижаме и с лохматой головой», — написали в комментариях фолловеры.

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