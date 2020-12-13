«Готова сиять»: Каменских пошла на эксперимент с имиджем, представ с челкой и прической «розетка»

Анастасию Каменских пригласили пополнить ряды звездных теледетективов в украинском проекте «Маска». Вместе с коллегами Олей Поляковой и Dzidzio (Михаилом Хомой) ей предстоит угадать, кто из знаменитостей скрывается под маской. Ради съемок в проекте артистка согласилась на эксперимент с имиджем.

«Готова сиять», — прокомментировала свой новый образ жена Потапа.

Звезда собрала волосы на макушке, сделав трендовую прическу «розетку», а также сформировала челку. Кроме того, накрасила глаза в стиле smoky eyes. Некоторые фолловеры с трудом узнали в красотке знакомую звезду.

«Хорошенькая с челкой, только не похожа на себя», «Настя, это вы? Не узнать что-то вас», «С челочкой ну просто прелесть! Если она накладная, срочно делайте настоящую», «Мне нравится, Настя, присмотритесь к этому стилю, он вам действительно идет», — написали пользователи в Сети.

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