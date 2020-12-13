«Другой человек»: Прилучный впервые показал лицо после операции без прикрас

Павел Прилучный попал в неприятную ситуацию в Калининграде. Актера избили, из-за чего он получил черепно-лицевую травму, сильно пострадала внешность.

Артист долгое время скрывал свое лицо от публики, надевая на улицу темные очки и защитную маску. И вот, наконец-то, он решил показать себя людям без прикрас. Судя по обнародованному кадру в личном блоге, его нос теперь имеет искривление. Некоторые поклонники Павла, увидев этот снимок в Сети, и вовсе не узнали своего кумира.

«Сам на себя здесь не похож, вообще не узнала», «Павел, исчезла у вас мягкость во взгляде. Совсем», «Что-то Павел все больше становится похож на Епифанцева. Или это грим? Хоть бы…», «На фото как будто другой человек после пластической операции», «У Паши глаза еще не восстановились, это же видно», — написали фолловеры.

Многие, впрочем, поддержали своего любимца, отметив, что выглядит он замечательно, а также пожелали ему окончательного восстановления.

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