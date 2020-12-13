«Как тут красиво!»: Вуличенко в пальто цвета пыльной розы и ультрамариновых сапогах отметилась у моря

Актриса Екатерина Вуличенко в настоящий момент занята в новом проекте, ради которого ей пришлось покинуть Москву и уехать к морю. Пока место своей дислокации и подробности работы звезда не раскрывает, но с удовольствием делится с поклонниками кадрами с побережья в личном блоге.

На одном из фото Екатерина предстает на фоне морской стихии, примерив пальто прямого кроя оттенка припыленной розы, сочетав его с ультрамариновыми бархатными сапогами на шпильке и перчатками. На голове у звезды оказался меховой берет. Артистка заметила, что некоторым поклонникам он по какой-то причине не понравился, однако она не собирается обращать внимание на критику и снимать его. «Мне он нравится!» — сказала она.

Судя по умиротворенному выражению лица актрисы, Вуличенко чувствует себя прекрасно. Но, как оказалось, не очень довольна погодой.

«Как же тут красиво! Но холодно! Но очень красиво! И очень холодно! А вы бывали на море не в сезон?» — написала она в Instagram.

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