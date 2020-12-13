«По полной программе!»: замерзшая на Сахалине Арзамасова утеплилась паркой и пуховым платком

Почувствовать настоящую российскую зиму пришлось актрисе Лизе Арзамасовой во время работы над новогодним проектом на Сахалине. Подруга Ильи Авербуха сыграла роль Снегурочки в праздничном представлении для горожан.

На сцене девушка представала в двух образах, примерив короткое платье и длинное роскошное одеяние. На голове звезды оказались лишь утепленные наушники с плюшевым мехом.

Во время репетиции представления заряженная новогодним настроением артистка не заметила, как к ней пробрался холод, пришлось согреваться всем, что было под рукой. Кроме меховой парки с капюшоном на ней оказался пуховый платок, а также солнцезащитные очки, которые спасают не только от света, но и от лютого ветра.

«А вот он! Идеальный камуфляж для репетиции новогоднего праздника. Это перед тем, как снять все ненужное», — прокомментировала Арзамасова.

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