«Впервые в жизни покрасила волосы»: Асмус кардинально изменила имидж, став брюнеткой

Кристина Асмус стала известной в роли выпускницы медуниверситета в сериале «Интерны». Хорошенькую блондинку трудно было представить в ином свете. И, хотя звезда несколько раз представала в разных образах на шоу «Золото Геленджика», эти изменения нельзя назвать кардинальной сменой имиджа, поскольку для них бьюти-специалисты использовали парики. Но на сей раз случилось нечто особенное, о чем девушка поспешила сообщить в личном блоге.

«Я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ», — написала она, показав процесс окрашивания и его результат.

Кристина заверила поклонников — это не розыгрыш и сообщила, что позже также продемонстрирует видео. Впрочем, некоторые почитатели таланта Асмус все-равно решили, что это всего лишь тонировка.

«А тебе очень круто!» — поспешила сделать комплимент коллеге Наталья Рудова. «Восхитительно», — поддержал актер Артем Ткаченко.

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